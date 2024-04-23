Археологи обнаружили загадочное захоронение «зомби» времен бронзового века В Германии обнаружили загадочное захоронение времен бронзового века

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В Восточной Германии ученые обнаружили загадочную могилу человека, при похоронах которого современники опасались, что покойник может превратиться в зомби, сообщает MIR24.TV. Находку сделали во время археологических раскопок недалеко от деревни Оппин.

Возраст покойного исследователи оценили в 4200 лет. Умершему было от 40 до 60 лет. При этом на ногах у него лежала тяжелая каменная плита, словно люди опасались, что он может подняться из могилы.

Благодаря находке археологи предположили, что поверья о восставших мертвецах были распространены не только в эпоху Средневековья, но и намного раньше — в бронзовом веке.

Ранее в Великобритании при раскопках на месте деревни бронзового века, известной как ферма Маст, обнаружили деревянную ложку в миске с недоеденной кашей. Как рассказал археолог Крис Уэйкфилд из Кембриджского университета, древнее поселение в Восточной Англии сгорело 2850 лет назад, именно столько может составлять возраст находки. Там же археологи раскопали другие артефакты, в том числе деревянные ведра и керамику.

Еще одну находку времен бронзового века обнаружил охотник за сокровищами в Шотландии. Археолог-любитель Маруиш Степьен нашел в поле с помощью металлоискателя полную конскую амуницию, меч и другие артефакты.