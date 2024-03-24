Археологи нашли самую древнюю недоеденную кашу Археологи Кембриджского университета нашли недоеденную кашу бронзового века

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В Великобритании при раскопках на месте деревни бронзового века, известной как ферма Маст, обнаружили деревянную ложку в миске с недоеденной кашей, рассказал CNN археолог Крис Уэйкфилд из Кембриджского университета. По его словам, древнее поселение в восточной Англии сгорело 2850 лет назад, именно столько может составлять возраст находки. Там же археологи раскопали другие артефакты, в том числе деревянные ведра и керамику.

На дне одного из этих ведер было множество порезов, и теперь мы знаем, что люди, жившие на кухне бронзового века, когда им требовалась импровизированная разделочная доска, просто переворачивали это ведро вверх дном, — рассказал Уэйкфилд.

Ферма Маст располагалась на территории нынешнего графства Кембриджшир, недалеко от места, где сейчас находится город Питерборо. Это место называют «Британской Помпеей».

Недавно в той же местности при строительстве парковки раскопали статую возрастом почти 2000 лет. Сначала один из рабочих нашел мраморную голову римской дамы, а спустя две недели неподалеку обнаружили ее бюст.

Ранее в Иране группа археологов обнаружила в провинции Керман флакон с декоративной отделкой, в котором была краска. Ученые пришли к выводу, что такое средство применялось в качестве помады в первой половине II тысячелетия до нашей эры.