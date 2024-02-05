Древнюю помаду из бронзового века нашли в Иране В Иране нашли помаду, которой пользовались почти 4 тысячи лет назад

Фото: Victor Goryachev/Russian Look/Global Look Press

Группа археологов в ходе раскопок в провинции Керман в юго-восточной части Ирана нашла флакон с декоративной отделкой, внутри которого была краска. Оказалось, что она в первой половине II тысячелетия до нашей эры применялась в качестве помады, передает журнал Scientific Reports.

Содержимое флакона изучили с помощью микроскопического и химического анализов, поскольку его качество спустя столько времени оставляло желать лучшего. Ученые пришли к выводу, что краска, находящаяся в нем, имеет прямое отношение к косметическим средствам. Выяснилось, что в основу средства легло эфирное масло пачули, в его составе нашли гематит, мангалит и браунит, а сам флакон изготовлен из хлорита.

Радиоуглеродный анализ показал, что флакон и его содержимое были сделаны в период от 1936 до 1687 годов до нашей эры. Специалисты полагают, что в комплекте с флаконом шло медное или бронзовое зеркало. А также специальная кисточка или аппликатор для нанесения помады.

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