Аномальная жара вывела из строя еще одну базу ВВС Британии ВПП авиабазы британских ВВС Брайз Нортон в Оксфордшире «растаяла» из-за аномальной жары

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Взлетно-посадочная полоса крупнейшей авиабазы ВВС Великобритании Брайз Нортон в Оксфордшире «растаяла» из-за аномальной жары, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура может достичь 41 °C.

Королевские ВВС приостановили полеты на свою крупнейшую авиабазу в Великобритании и из нее, потому что «взлетно-посадочная полоса расплавилась» в жаркую погоду. Как мы понимаем, решение о закрытии взлетно-посадочной полосы на обширной базе Брайз Нортон в Оксфордшире было принято в понедельник утром, — говорится в публикации.

По словам одного из собеседников телеканала, ВВС ввели в действие план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы гарантировать, что последствия аномальной жары не повлияют на военные операции. Источник отметил, что взлетно-посадочные полосы могут считаться небезопасными для эксплуатации, когда асфальт становится липким под солнцем.

В королевских ВВС отметили, что самолеты могли использовать альтернативные аэродромы и аномальная жара не повлияла на проведение военных операций.

Ранее сообщалось, что взлетно-посадочная полоса авиабазы британских ВВС Крануэлл в Линкольншире также «расплавилась», в связи с чем военным пришлось приостановить полеты.

Ранее из-за жары членам британского парламента разрешили не носить пиджаки и галстуки. Спикер палаты общин Линдси Хойл перед заседанием заявил, что в течение недели, пока температура в стране держится на «необычайном» уровне, законодатели могут сами решать, носить им эти предметы гардероба или нет. Вернуться к официальному дресс-коду чиновникам можно будет осенью.