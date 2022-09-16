Историк объяснил, что делают офицеры НАТО под Харьковом Военный историк Норин: кадровые офицеры НАТО под Харьковом руководят операциями ВСУ

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Прибытие кадровых офицеров НАТО в Харьковскую область, о котором ранее сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, обусловлено организацией военных операций, заявил в беседе с NEWS.ru военный историк и аналитик Евгений Норин. По его словам, именно специалисты Альянса руководят непосредственно операциями, а также логистикой и связью. Кроме того, они консультируют командование ВСУ.

Они (кадровые офицеры НАТО. — NEWS.ru) там уже давно. Я очень удивлюсь, если окажется, что они только сейчас прибыли. Собственно, руководство операциями, логистика, связь, консультирование командиров, более чем уверен, что они там далеко не первый день консультируют командиров противника. Если не с самого первого дня, то, мягко говоря, не первую неделю, — рассказал эксперт.

По его мнению, это и американцы, и европейцы. Также Норин подчеркнул, что офицеры НАТО не просто так оказались в Харьковской области, поскольку руководство Альянса не могло упустить возможность использовать «ситуацию реального противостояния нашей армии, всей ее силе и славе».

Накануне Марочко сообщил, что группы иностранных офицеров прибыли в Краматорск, занятый в настоящее время украинской армией. По его словам, они займутся контролем за поставленным вооружением.