Акция в поддержку протестующих белорусов проходит в Киеве

https://static.news.ru/photo/b73e608e-dfbd-11ea-bbe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/Global Look Press

Акция солидарности с участниками массовых протестов в Белоруссии проходит в столице Украины. В ней принимают участие порядка 200 человек.

Митингующие собрались на улице Михаила Коцюбинского в Киеве, где находится здание посольства Белоруссии. С собой они принесли с собой они принесли украинские влаги и бело-красные знамёна, используемые белорусской оппозицией. Участники акции требуют от минский властей прекращения силовых разгонов демонстрантов и соблюдения прав задержанных.

В связи с акций к посольству Белорусии стянуты усиленные наряды полиции и Нацгвардии, сообщает ТАСС.

Протесты в Белоруссии начались после оглашения итогов президентских выборов. Демонстранты считают, что очередная победа действующего главы государства Александра Лукашенко сфальсифицирована.

В первые дни протесты сопровождались многочисленными столкновениями митингующих с силовиками. В результате пострадали десятки человек с обеих стороны, как минимум двое погибли. В общей сложности было задержано более шести тысяч человек.

Позднее обстановка стала менее напряжённой, задержанных демонстрантов начали выпускать из изоляторов. Как писал NEWS.ru, на свободу вышли не все. В отношении части протестующих вынесены постановления об административном аресте.