Акция с требованием легализовать медицинский каннабис проходит в Киеве

https://static.news.ru/photo/5df8c4aa-b86d-11ea-be5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возле здания офиса украинского президента в Киеве началась акция. Присутствующие требуют, чтобы власти легализовали медицинский каннабис.

Мы подчёркиваем, что бездействие и игнорирование потребностей и прав пациентов, в частности в лечении препаратами на основе каннабиса, противоречит как нормам конституции, так и фундаментальным правам человека, — заявил один из организаторов акции.

Около 100 человек принимают участие в этой акции. Участники держат плакаты с призывами выполнить их требования. Нарушений пока нет, сообщает агентство «Укринформ».

Зимой прошлого года легализовать употребление марихуаны в медицинских целях предложила Ульяна Супрун, которая на тот момент исполняла обязанности министра здравоохранения. Она объясняла эту необходимость тем, что наркотик может облегчить состояние людей, страдающих болезнью Альцгеймера, рассеянным склерозом, эпилепсией, онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.

В октябре 2019 года стало известно, что проект соответствующего закона разработала партия «Слуга народа». Документ должен быть внесён на рассмотрение парламента в ближайшие месяцы. Инициативу готовы поддержать многие представители фракции. Тем более что она выдвинута не впервые. Аналогичный законопроект был зарегистрирован в Верховной раде ещё в мае.

Сейчас любое использование марихуаны на Украине запрещено. Ранее разговоры о её легализации возникали несколько раз. Впервые закрепить это законодательно пытались три года назад, однако законопроект не был принят, писал NEWS.ru.