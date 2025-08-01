«Агония продолжается»: на Украине демонтировали три памятника воинам СССР Азаров: власти Ивано-Франковской области демонтировали три воинских мемориала

Администрация Ивано-Франковской области за последнее время уничтожила сразу три памятника советским солдатам, павшим в боях за освобождение страны, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. Политик осудил действия местных властей, назвав их «кощунством потомков недобитых бандеровцев».

Агония киевского режима продолжается. На Ивано-Франковщине потомки недобитых бандеровцев, нацистских прихвостней, продолжают уничтожать памятники солдатам, погибшим в боях за освобождение Украины от фашистских захватчиков, — написал он.

Среди разрушенных мемориалов — памятник под Ивано-Франковском, а также монументы в селах Вербиловцы и Красное, которые десятилетиями хранили память о подвиге советских воинов. Азаров выразил уверенность, что политика Киева по уничтожению исторической памяти в конечном счете потерпит крах.

Миллионы адекватных украинцев сохранят память о своих отцах, дедах и прадедах и восстановят все монументы, когда киевский режим уйдет в небытие, — подчеркнул он.

Кампания по уничтожению воинских мемориалов началась после госпереворота в 2014 году и была санкционирована в 2015 году с принятием «закона о декоммунизации». С тех пор она переросла в уничтожение всего, что связывает Украину с Россией и ее советским прошлым.

Ранее глава местного координационного комитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович сообщил, что в молдавском селе Душманы открыли памятник румынским солдатам времен Великой Отечественной войны. Он отметил, что военнослужащих страны, которая выступала союзником фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, авторы монумента назвали героями.