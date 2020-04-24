120 моряков с авианосца «Шарль де Голль» излечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/8db78900-8637-11ea-8a67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lionel Urman via imago-images.de/Global Look Press

Часть заразившихся коронавирусом моряков с французского авианосца «Шарль де Голль» излечилась от инфекции, сообщил официальный представитель Военно-морских сил республики Эрик Лаво.

Речь идёт о 120 военнослужащих, оставшиеся 926 продолжают лечение. У выздоровевших моряков в течение двух суток не наблюдается никаких симптомов COVID-19, они повторно сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательные результаты, передаёт France Presse.

Как писал NEWS.ru, 12 инфицированных моряков всё ещё находятся в госпитале в Тулоне, двое из них — в реанимации. Военнослужащие, чьи анализы на коронавирус изначально дали отрицательный результат, проходят двухнедельный карантин.