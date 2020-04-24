120 моряков с авианосца «Шарль де Голль» излечились от коронавируса

Часть заразившихся коронавирусом моряков с французского авианосца «Шарль де Голль» излечилась от инфекции, сообщил официальный представитель Военно-морских сил республики Эрик Лаво.
Речь идёт о 120 военнослужащих, оставшиеся 926 продолжают лечение. У выздоровевших моряков в течение двух суток не наблюдается никаких симптомов COVID-19, они повторно сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательные результаты,
Как писал NEWS.ru, 12 инфицированных моряков всё ещё находятся в госпитале в Тулоне, двое из них — в реанимации. Военнослужащие, чьи анализы на коронавирус изначально дали отрицательный результат, проходят двухнедельный карантин.
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