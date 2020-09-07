12 россиян заразились коронавирусом в Турции

https://static.news.ru/photo/5f59eeae-f13a-11ea-a9f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как минимум 12 туристов из РФ заразились коронавирусом в Турции, двоим россиянам потребовалась госпитализация.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал посол России в Анкаре Алексей Ерхов. Дипломат отметил, что российским посольству и консульству в Анталье известно о 12 заболевших туристах. Из них двое находятся в больницах, а десять — на карантине в отелях. О тяжести состояния госпитализированных посол не сообщил.

Москва и Анкара договорились о возобновлении с 1 августа прерванного из-за пандемии авиасообщения. Турция стала одной из первых стран, куда смогли отправиться россияне.

Как передавал NEWS.ru, турецкие власти отмечают резкий рост числа новых случаев коронавируса и в связи с этим расширяют список ограничительных мер. Среди прочего, в стране теперь запрещается ездить в общественном транспорте стоя.

В Турции за время пандемии выявлено 279 806 случаев COVID-19, 6673 человека скончались от инфекции и её последствий.