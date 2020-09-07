12 россиян заразились коронавирусом в Турции

Как минимум 12 туристов из РФ заразились коронавирусом в Турции, двоим россиянам потребовалась госпитализация.
Об этом в эфире телеканала «Россия 24»
Москва и Анкара договорились о возобновлении с 1 августа прерванного из-за пандемии авиасообщения. Турция стала одной из первых стран, куда смогли отправиться россияне.
Как передавал NEWS.ru, турецкие власти отмечают резкий рост числа новых случаев коронавируса и в связи с этим расширяют список ограничительных мер. Среди прочего, в стране теперь запрещается ездить в общественном транспорте стоя.
В Турции за время пандемии выявлено 279 806 случаев COVID-19, 6673 человека скончались от инфекции и её последствий.
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