108-летний британец раскрыл секрет долголетия 108-летний британец Честер посоветовал для долголетия надевать брюки сидя

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108-летний житель Британии Фрэнк Честер, занимающий шестое место в списке старейших долгожителей планеты, в интервью What поделился, что всегда надевает брюки сидя. Мужчина признался, что именно это позволило ему прожить так много.

Я всегда надеваю брюки сидя. Если бы я делал это стоя, то упал бы, — сказал он.

Честер родился в 1917 году, он прошел Вторую мировую войну. Мужчина признался, что самым важным для него всю жизнь была Лили, которая работала актрисой.

Ранее стало известно, что Мария Браньяс Морера, являвшаяся с конца 2019 года старейшим живущим человеком на земле, умерла в Испании в возрасте 117 лет. Возраст долгожительницы был подтвержден американской Группой геронтологических исследований и организацией LongeviQuest.

До этого старейшая жительница США — 115-летняя Элизабет Фрэнсис — заявила, что секрет ее долгой жизни кроется в принципе «говори, что думаешь, не сдерживайся». Старшая сестра Фрэнсис тоже является долгожительницей. Берта Джонсон дожила до 106 лет.

Между тем жительница британского города Нортуич Дорин Мэннинг, отметившая 104-й день рождения, объяснила свое долголетие вином и джином. Несмотря на преклонный возраст и проживание в доме для пожилых людей, Дорин не оставляет любимого занятия — вышивания.