Один человек погиб и ещё 11 пострадали в результате ДТП с участием междугороднего автобуса. Авария произошла в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
По предварительной информации, на автодороге Лопатково — Ефремов машина столкнулась с легковым автомобилем. В салоне автобуса находились 18 человек, они ехали из Тулы в Липецк.
Известно, что среди пострадавших есть 10-летняя девочка. По данным «
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции.
Ранее News.ru писал, что в Перми рейсовый автобус врезался в стену здания. Одна женщина погибла, ещё 32 человека пострадали.