https://static.news.ru/photo/e1997d3c-c10a-11e9-8935-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Один человек погиб и ещё 11 пострадали в результате ДТП с участием междугороднего автобуса. Авария произошла в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.

По предварительной информации, на автодороге Лопатково — Ефремов машина столкнулась с легковым автомобилем. В салоне автобуса находились 18 человек, они ехали из Тулы в Липецк.

Известно, что среди пострадавших есть 10-летняя девочка. По данным « Интерфакса », погибший — водитель легковой машины.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции.

Ранее News.ru писал, что в Перми рейсовый автобус врезался в стену здания. Одна женщина погибла, ещё 32 человека пострадали.