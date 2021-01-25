Уголовное дело возбудили после пожара в Уфе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в Уфе на заводе «Уфаоргсинтез», где погиб человек.
Следственным отделом по Орджоникидзевскому району г. Уфы следственного управления СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека), — говорится на сайте СУ СК по региону.
По предварительной информации, огонь возник в двух ёмкостях с нефтепродуктами. Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют последствия случившегося.
На место ЧП выехали главы и следователи-криминалисты местного СК, полицейские и следователи территориального следственного отдела. Они проводят следственно-оперативные мероприятия для установления обстоятельств инцидента.
Пожар произошёл 25 января на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» в Уфе. На открытой площадке, расположенной на территории предприятия, загорелись две ёмкости. Возгорание началось примерно в 17:20 на Бирском тракте. Огонь охватил ёмкости с метановодородом объёмом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Пожару присвоен четвёртый номер сложности из пяти возможных.
Известно по меньшей мере об одном погибшем рабочем.
«Уфаоргсинтез» занимается газо- и нефтепереработкой, производит полипропилен, полиэтилен разных марок, фенол, ацетон, альфа-метилстирол, дифенилолпропан и другие продукты нефтехимии, писал NEWS.ru.