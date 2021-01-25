Уголовное дело возбудили после пожара в Уфе

https://static.news.ru/photo/38a90d6e-5f47-11eb-8c24-fa163e074e61_660.jpg Фото: 02.mchs.gov.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в Уфе на заводе «Уфаоргсинтез», где погиб человек.

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району г. Уфы следственного управления СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека), — говорится на сайте СУ СК по региону.

По предварительной информации, огонь возник в двух ёмкостях с нефтепродуктами. Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют последствия случившегося.

На место ЧП выехали главы и следователи-криминалисты местного СК, полицейские и следователи территориального следственного отдела. Они проводят следственно-оперативные мероприятия для установления обстоятельств инцидента.

Пожар произошёл 25 января на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» в Уфе. На открытой площадке, расположенной на территории предприятия, загорелись две ёмкости. Возгорание началось примерно в 17:20 на Бирском тракте. Огонь охватил ёмкости с метановодородом объёмом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Пожару присвоен четвёртый номер сложности из пяти возможных.

Известно по меньшей мере об одном погибшем рабочем.

«Уфаоргсинтез» занимается газо- и нефтепереработкой, производит полипропилен, полиэтилен разных марок, фенол, ацетон, альфа-метилстирол, дифенилолпропан и другие продукты нефтехимии, писал NEWS.ru.