Спасатели локализовали крупный пожар в Самаре

В МЧС сообщили о ходе тушения подарю на складе в Самаре. Спасателям удалось локализовать возгорание.
Площадь распространения огня в настоящий момент составляет 10 тысяч кв. м.,
Инцидент произошёл в Советском районе на Профильной улице, дом 6. Информация о возгорании поступила пожарным в 14:30 (13:30 мск). На месте происшествия работают 95 сотрудников оперативных служб и 31 единица техники. По предварительным данным, пострадавших нет.
По информации ГУ МЧС, на загоревшемся складе находится лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование.
Как писал NEWS.ru, пожар не повлиял на качество воздуха. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе не превышена.
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