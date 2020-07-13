Спасатели локализовали крупный пожар в Самаре

https://static.news.ru/photo/69ba488a-c525-11ea-a003-fa163e074e61_660.jpg Фото: 63.mchs.gov.ru

В МЧС сообщили о ходе тушения подарю на складе в Самаре. Спасателям удалось локализовать возгорание.

Площадь распространения огня в настоящий момент составляет 10 тысяч кв. м., передаёт ТАСС.

Инцидент произошёл в Советском районе на Профильной улице, дом 6. Информация о возгорании поступила пожарным в 14:30 (13:30 мск). На месте происшествия работают 95 сотрудников оперативных служб и 31 единица техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

По информации ГУ МЧС, на загоревшемся складе находится лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование.

Как писал NEWS.ru, пожар не повлиял на качество воздуха. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе не превышена.