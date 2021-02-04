Склад в Омске загорелся на площади 4 тыс. кв. метров

https://static.news.ru/photo/b0e6b2a2-6750-11eb-a1ce-96000091f725_660.jpg Фото: МЧС РФ

Продуктовый склад в Омске загорелся на площади четыре тысячи метров. В данный момент спасательные службы ликвидируют возгорание.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

В 04:43 (01:43 мск) поступило сообщение о пожаре на продуктовом складе общей площадью четыре тысяч квадратных метров на улице ул. 2-я Казахстанская. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности, - сообщили спасатели.

Самостоятельно из склада до приезда пожарной охраны эвакуировались восемь человек. Пострадавших и жертв, по предварительным данным, нет.

На месте работают 83 человека и 19 единиц техники. По состоянию на 06:29 по местному времени пожар удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратов.

МЧС РФ

Как писал NEWS.ru, накануне в Ростове-на-Дону загорелся магазин «Кооператор Дона». Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.