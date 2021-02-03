В Ростове-на-Дону загорелся магазин в многоэтажке на 600 «квадратах»

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В Ростове-на-Дону загорелся магазин «Кооператор Дона». Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров, сообщили в МЧС России по региону.

В 03​​​:30 поступило сообщение о возгорании по адресу: Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 91/1, магазин, который находится на первом этаже девятиэтажного жилого дома, — сказано в сообщении ведомства.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горит потолочная часть магазина. Ранг пожара был повышен до второго в 04:24 утра.

Сведений о пострадавших пока нет. Сейчас пожарные экстренно эвакуируют жильцов девятиэтажки. Свои дома покинули 109 человек, 96 человек спасены. Их разместили в пункте временного размещения в автобусах.

По данным МЧС, в данный момент прогорают межэтажные перекрытия магазина. В тушении задействованы 27 единиц техники и 91 человек.

Накануне склад автозапчастей загорелся в Красноярске. Как писал NEWS.ru, в пожаре погибли три сотрудника МЧС и один работник склада.