Ученицы шестого класса одной из школ Сургута подрались на уроке физкультуры. В результате участнице потасовки потребовалась помощь медиков.
В настоящий момент она находится под наблюдением специалистов, сообщается на
Городской департамент образования совместно с комиссией по делам несовершеннолетних проводят проверку в связи с инцидентом.
Ранее конфликтных ситуаций между детьми не возникало. Главное при выяснении всех обстоятельств — быть объективным в этом вопросе. Впереди ещё встреча с учителем физкультуры, классным руководителем и непосредственно с родителями девочек, — отметила глава департамента образования администрации города Ирина Замятина.
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Одна девочка пнула другую, та ответила пощёчиной, — подчеркнул информатор.
Как ранее писал News.ru, Следственный комитет начал проверку информации об учителе физкультуры в школе Красноярска, который ударил школьника.