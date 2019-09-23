https://static.news.ru/photo/c2db5612-ddf8-11e9-9c01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ученицы шестого класса одной из школ Сургута подрались на уроке физкультуры. В результате участнице потасовки потребовалась помощь медиков.

В настоящий момент она находится под наблюдением специалистов, сообщается на сайте местной администрации. По словам родителей, одна девочка толкнула другую, что привело к конфликту.

Городской департамент образования совместно с комиссией по делам несовершеннолетних проводят проверку в связи с инцидентом.

Ранее конфликтных ситуаций между детьми не возникало. Главное при выяснении всех обстоятельств — быть объективным в этом вопросе. Впереди ещё встреча с учителем физкультуры, классным руководителем и непосредственно с родителями девочек, — отметила глава департамента образования администрации города Ирина Замятина.

Источник РИА Новости отметил, что обе пострадавшие находятся на лечении. Однако драка не была серьёзной.

Одна девочка пнула другую, та ответила пощёчиной, — подчеркнул информатор.

Как ранее писал News.ru, Следственный комитет начал проверку информации об учителе физкультуры в школе Красноярска, который ударил школьника.