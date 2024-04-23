Россиянин чудом спасся после удара током в 27 тысяч вольт Мужчина в Улан-Удэ выжил после удара током в 27 тысяч вольт на ж/д путях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Улан-Удэ мужчина выжил после того, как получил удар током на железнодорожных путях, сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ. Бурятия». Россиянин забрался на подвижной состав и дотронулся до контактной сети, чье напряжение достигает 27 тысяч вольт.

По данным канала, мужчина мог это сделать ради забавы. В территориальном центре медицины катастроф рассказали, что пострадавшего отправили в реанимацию.

Ранее электрику в Екатеринбурге повезло меньше при схожих обстоятельствах. Мужчина получил удар током и скончался на строительной площадке в городе. Работник подвергся электрическому разряду, когда заменял проводку на кране. Инцидент произошел на улице Амундсена. Здесь строится жилой дом. Прокуратура начала проверку. Органы выясняют, кто был ответственным за обеспечение техники безопасности.

Другой инцидент на стройке произошел в Москве на Южнопортовой улице. Сорванное ветром ограждение упало на мужчину с высоты. Гражданин 1962 года рождения скончался на месте. Именно на этой улице в феврале человек разбился насмерть после падения с высоты. Неизвестно, произошли ли инциденты на одном объекте.