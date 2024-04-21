Электрика насмерть ударило током на стройке В Екатеринбурге электрик получил удар током и скончался

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Трагедия произошла на строительной площадке в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Электрик получил удар током и моментально скончался.

Все случилось на улице Амундсена, где осуществляется строительство жилого дома. При выполнении работ по замене проводки на крану работник подвергся электрическому разряду, от которого он умер на месте происшествия. В связи с этим прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, кто был ответственным за обеспечение техники безопасности на объекте и был ли погибший трудоустроен официально.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге рабочий погиб во время строительных работ. По предварительным данным, мужчина умер в тоннеле. В «Метрострое Северной столицы» подтвердили гибель мужчины в шахте, являющейся составной частью коричневой линии метро. Он был сотрудником не самой компании, а субподрядной организации.

Еще один случай произошел на строительном объекте на Южнопортовой улице в Москве после того, как на мужчину с высоты упало сорванное ветром ограждение. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.