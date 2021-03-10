Пять машин столкнулись на ТТК

https://static.news.ru/photo/299a96bc-81d4-11eb-aec7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авария с участием пяти машин произошла на Рижской эстакаде на Третьем транспортном кольце в Москве, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Среди попавших в ДТП автомобилей одна машина такси. В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

На внутренней стороне ТТК (Рижская эстакада) ДТП пяти автомобилей с участием такси. На месте работают оперативные службы, — говорится в Telegram дептранса.

В настоящий момент движение транспорта от места аварии в сторону Русаковской эстакады затруднено на расстоянии 3 км.

Накануне авария с участием девяти автомобилей произошла на Московской кольцевой автодороге. Отмечается, что столкнувшиеся автомобили заняли три полосы из пяти. В результате движение транспорта затруднено на расстоянии 4 км от места ДТП.

Ранее крупное ДТП произошло рано утром 8 марта в Самарской области. В районе посёлка Курумоч Волжского района, на восьмом километре трассы Самара — Тольятти, столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик Isuzu. В результате погибли семь человек, находившиеся в легковушке. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 16 единиц техники и 42 сотрудника МЧС.

Возбуждённое после ДТП уголовное дело принято в производство СУ СК РФ по Самарской области. Об этом писал NEWS.ru.