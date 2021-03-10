Девять машин столкнулись на МКАД

https://static.news.ru/photo/08e4ca60-81c4-11eb-9487-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авария с участием девяти автомобилей произошла на Московской кольцевой автодороге, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Машины столкнулись на внутренней стороне 73-го км МКАД.

На внутренней стороне 73-го км МКАД перед поворотом на улицу Свободы столкнулись девять легковых автомобилей, — говорится в Telegram-канале дептранса.

Там отмечается, что столкнувшиеся автомобили заняли три полосы из пяти. В результате движение транспорта затруднено на расстоянии 4 км от места ДТП.

В настоящий момент подробности о произошедшем неизвестны.

Ранее крупное ДТП произошло рано утром 8 марта в Самарской области. В районе посёлка Курумоч Волжского района, на восьмом километре трассы Самара — Тольятти, столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик Isuzu. В результате погибли семь человек, находившиеся в легковушке. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 16 единиц техники и 42 сотрудника МЧС.

Возбуждённое после ДТП уголовное дело принято в производство СУ СК РФ по Самарской области. Об этом писал NEWS.ru.