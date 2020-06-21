Парень блогера Тропицель рассказал о её смерти

https://static.news.ru/photo/5f7b474a-b3f8-11ea-8db3-fa163e074e61_660.jpg Настя Тропицель Фото: nastyatropi/instagram.com

Молодой человек блогера Насти Тропицель заявил, что девушка ездила на мотоцикле очень аккуратно. Он рассказал о ДТП, которое привело к её смерти.

Скорость перед аварией не превышала 80–100 километров в час, а дорога была большой, передаёт РЕН ТВ. Мужчина отметил, что в этом месте все ездят на такой скорости.

Настенька ехала около 80–100 километров в час по большой дороге, где все едут на такой же скорости, — подчеркнул он.

По его словам, вероятность произошедшего ЧП была 1 к 1 000 000: во время поездки «начался воблинг мотоцикла на ровном месте». Другие подробности он пообещал рассказать позже и попросил молиться за девушку.

Как писал NEWS.ru, очевидцы рассказали, что инцидент произошёл на Бали на Сансет-роуд в районе Кута. Девушка и её друг ехали на мотоциклах. В определённый момент транспортные средства молодых людей столкнулись и мотоцикл блогера врезался в бордюр.

Информацию о смерти подтвердил отец девушки. Под последними её постами в социальной сети мужчина написал, что случилось горе и его дочь погибла. Позднее об этом рассказали мать и сестра блогера.

Последнее время девушка провела на Бали вместе с семьёй. 18-летняя Настя позиционировала себя как блогера, который вдохновляет делать то, что нельзя. Она стала популярна несколько лет назад, когда училась в школе. В 2013 году девушка начала снимать ролики для YouTube и рассказывать о путешествиях.