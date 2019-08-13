Управление МВД по Омской области завершило проверку по факту драки главы полиции Омска Алексея Меркушова с машинистом столичного метрополитена. Руководитель ведомства уволен.
По данным пресс-службы министерства, инцидент произошёл 10 июля на станции «Каширская», передаёт
Сам служитель закона был задержан прибывшими на место силовиками, которые заметили у дебошира признаки алкогольного опьянения, отмечает «
Полицейский приехал в Москву для переподготовки в Академии управления МВД. Его уже отчислили из учебного заведения.
Ранее News.ru писал, что сотрудник полиции Дмитрий Андрусенко из Армавира Краснодарского края, которого обвиняют в избиении задержанного, объявлен в розыск. Его подельник заключён под стражу.