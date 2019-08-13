https://static.news.ru/photo/b49bc522-bde2-11e9-bfc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Управление МВД по Омской области завершило проверку по факту драки главы полиции Омска Алексея Меркушова с машинистом столичного метрополитена. Руководитель ведомства уволен.

По данным пресс-службы министерства, инцидент произошёл 10 июля на станции «Каширская», передаёт ТАСС . В результате работник подземки был вынужден обратиться за помощью к медикам. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Сам служитель закона был задержан прибывшими на место силовиками, которые заметили у дебошира признаки алкогольного опьянения, отмечает « Свободная Пресса ». При этом от прохождения медосвидетельствования Меркушов отказался.

Полицейский приехал в Москву для переподготовки в Академии управления МВД. Его уже отчислили из учебного заведения.

Ранее News.ru писал, что сотрудник полиции Дмитрий Андрусенко из Армавира Краснодарского края, которого обвиняют в избиении задержанного, объявлен в розыск. Его подельник заключён под стражу.