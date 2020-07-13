Крупный пожар возник под Красноярском

https://static.news.ru/photo/73ebaa5e-c53b-11ea-b111-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Склад с пиломатериалами загорелся в Красноярском крае. Площадь пожара составила 2 тысячи кв. м.

Инцидент произошёл в 12 км от города Кодинск в Кежемском районе, рассказали в МЧС. Спасатели узнали о ЧП в 18:04 по Москве.

Уже в 20:07 по Москве пожарные объявили второй ранг пожара, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о крупном пожарен на складе в Самаре. Инцидент произошёл в Советском районе на Профильной улице, дом 6. Информация о возгорании поступила пожарным в 14:30 (13:30 мск). На месте происшествия работают 95 сотрудников оперативных служб и 31 единица техники. По предварительным данным, пострадавших нет.