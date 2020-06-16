Калининградские пограничники задержали европейца за нарушение границы

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45-летний гражданин Литвы незаконно пересёк границу России с Польшей в Калининградской области. Мужчину на 48 часов задержали пограничники.

Он попал на территорию России несмотря на наличие предупреждающих знаков, передаёт РИА Новости. Силовики планируют выяснить цель визита и привлечь иностранного гражданина к ответственности.

4 июня на этом же участке пограничники задержали гражданина Италии, который также незаконно пересёк границу с РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, который незаконно пересёк границу. Украинский пункт пропуска «Каланчак» 42-летний житель Черновицкой области обошёл в тёмное время суток.

До границы он доехал на попутках, преодолев за неделю около 800 км, далее следовал пешком. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы РФ.