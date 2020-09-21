Кабан стал причиной смертельного ДТП под Тюменью

https://static.news.ru/photo/47f848c0-fc41-11ea-9358-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Четыре человека погибли в Тюменской области после столкновения машин Mitsubishi и «Лада». Авария произошла из-за попытки водителя одного из автомобилей объехать дикого кабана.

Инцидент произошёл на 141-м км трассы Курган — Тюмень около 21:00 по местному времени (19:00 мск) в Исетском районе Тюменской области, сообщили в местной ГИБДД.

В результате ЧП водитель российской машины и трое её пассажиров (45-летняя женщина, её четырёхлетняя дочь и 43-летний мужчина) погибли. Они ехали в Курган, чтобы сесть на поезд и направиться в один из южных регионов. Ещё один человек получил травмы, передаёт РИА Новости.

От удара «Ладу» выбросило в кювет, кабана разорвало, — отметили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве в 2020 году резко выросло число ДТП с участием велосипедистов — в 2019 году таких аварий было на 37% меньше.