Хлебопекарный завод загорелся в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/62c9407a-eb4b-11ea-ab9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: 66.mchs.gov.ru

В центре Екатеринбурга 31 августа загорелся один из цехов хлебопекарного комбината. В настоящее время существует угроза перехода огня на кровлю здания. Об этом сообщили представители регионального главка МЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре в цеху Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК поступило в ведомство в 08:57 по местному времени (06:57 мск). Здание расположено в центре города по адресу: улица Свердлова, дом 8.

По предварительной информации, горит кабель внутри двухэтажного здания цеха, есть угроза перехода огня на кровлю. В настоящее время площадь возгорания устанавливается, — передаёт РИА Новости сообщение от МЧС.

В министерстве подчеркнули, что ликвидацией пожара занимаются 46 человек, в работе участвуют 14 единиц техники. Сотрудники МЧС принимают меры к локализации огня. На данный момент сведения о пострадавших отсутствуют.

Как ранее писал NEWS.ru, сильный пожар произошёл 30 августа на складе лакокрасочной продукции в Новосибирске, следует из сообщения ГУ МЧС РФ по региону. Информация об инциденте поступила в 17:15 мск.