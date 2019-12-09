https://static.news.ru/photo/b36c8e66-d0fc-11e9-ad9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Взрыв газа в жилом доме в Тюмени, из-за которого погиб один человек, произошёл из-за повреждения газопровода. Об этом сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Север».

Сторонняя организация производила работы методом горизонтально направленного бурения рядом с газифицированным домом и повредила газопровод среднего давления. Вследствие этого по негазовым коммуникациям газ проник в квартиру и подъезд жилого дома, — приводит сообщение «Интерфакс».

Сотрудники аварийно-спасательной службы АО «Газпром газораспределение Север» пытались устранить утечку, но произошёл взрыв газа, из-за которого на месте погиб слесарь бригады. Второй газовик помог жильцам квартиры эвакуироваться, несмотря на полученные травмы.

В компании добавили, что окажут семье погибшего сотрудника помощь.

Как писал NEWS.ru, 7 декабря взрыв газа в доме на улице Павла Шарова привёл к пожару в квартире на первом этаже и повредил ещё несколько жилищ. Погиб один человек, он был работником газовой службы, трое пострадали. Жильцам повреждённого взрывом дома власти предложили временно разместиться в гостинице «Колос». СК по факту инцидента завёл уголовное дело.