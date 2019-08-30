Полиция в Туле задержала за нарушение общественного порядка футбольных фанатов во время матча между местным «Арсеналом» и столичным ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
До начала и во время проведения футбольного матча выявлены случаи нарушений законодательства. Нарушители доставлены в отделы полиции для разбирательства, — цитирует сообщение «
Интерфакс».
Число задержанных не раскрывается.
По данным местного издания
Со ссылкой на очевидцев, издание отмечает, что «полиция старалась держаться вдалеке от толпы „армейцев“».
Игра на центральном стадионе «Арсенал» окончилась со счётом 2:1 в пользу ЦСКА.
Как писал News.ru, матч четвёртого тура Английской премьер-лиги между лондонскими клубами «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» завершился со счётом 2:2.