Житель Москвы погиб в результате аварии со снегоходом, который врезался в дерево в Тверской области. Пассажир снегохода, также приехавший из столицы, получил травмы/
Инцидент произошёл деревни Клыпино в Кимрском районе, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Два человека <...> катались на снегоходе недалеко от базы отдыха «Достоевский». Водитель 1988 года рождения не справился с управлением, снегоход врезался в дерево, мужчина погиб, пассажир 1989 года рождения получил не тяжёлые травмы, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Снегоход, по предварительным данным, находился в собственности одного из мужчин.
По факту произошедшего областное управление ГИБДД проводит проверку. Назначены экспертизы, чтобы определить, был ли трезв водитель транспортного средства.
Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли в аварии с участием легкового автомобиля и грузовика на автодороге Новошахтинск — Майский в Ростовской области 1 января.