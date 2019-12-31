https://static.news.ru/photo/45b59148-2cb3-11ea-9017-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Москвы погиб в результате аварии со снегоходом, который врезался в дерево в Тверской области. Пассажир снегохода, также приехавший из столицы, получил травмы/

Инцидент произошёл деревни Клыпино в Кимрском районе, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Два человека <...> катались на снегоходе недалеко от базы отдыха «Достоевский». Водитель 1988 года рождения не справился с управлением, снегоход врезался в дерево, мужчина погиб, пассажир 1989 года рождения получил не тяжёлые травмы, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Снегоход, по предварительным данным, находился в собственности одного из мужчин.

По факту произошедшего областное управление ГИБДД проводит проверку. Назначены экспертизы, чтобы определить, был ли трезв водитель транспортного средства.

Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли в аварии с участием легкового автомобиля и грузовика на автодороге Новошахтинск — Майский в Ростовской области 1 января.