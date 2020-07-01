Двое детей спасены из горящей квартиры на севере Москвы

https://static.news.ru/photo/f39020da-bb9c-11ea-9365-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар в жилом доме в Левобережном районе произошёл в 1 июля на севере Москвы. Спасатели эвакуировали из квартиры троих человек, в том числе двоих детей.

Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что из окна 4 этажа дома 17а, корп.1 по Валдайскому проезду наблюдается черный дым. В ходе разведки и тушения пожара, из горящей квартиры по автолестнице были спасены три человека, — следует из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по Москве, передает ТАСС.

По словам собеседника издания, информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Похожий инцидент произошёл в эту среду в подмосковном Красногорске в деревне Гольево. Тогда частично обрушился горящий ангар с покрышками и мусором. К ликвидации пожара привлекли более 60 человек и 19 единиц техники. Площадь возгорания составила 2 100 квадратных метров. На место пожара прибыла лаборатория для замера ПДК вредных веществ в воздухе. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее NEWS.ru писал, что на Новорижском шоссе возник крупный пожар.