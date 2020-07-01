На Новорижском шоссе возник крупный пожар

https://static.news.ru/photo/90f7ff00-bb8e-11ea-bd3c-fa163e074e61_660.jpgФото: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК/vk.com
Очевидцы выложили в Сеть видео крупного возгорания в районе Новорижского шоссе. На кадрах виден огромный чёрный столб дыма, который поднимается сбоку от проезжей части.
Инцидент произошёл возле съезда на Красногорск. По предварительным данным, могли загореться здания промышленно-торгового назначения. В настоящее время шоссе заволокло дымом. Также сообщается, что пожар мог возникнуть в ангаре с покрышками и мусором на площади 2,1 тысячи квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске местный житель 1984 года рождения поджёг палатку для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Инцидент, произошедший на Курской улице, был зафиксирован камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина подъехал к палатке на велосипеде. С собой у него была похожая на канистру ёмкость. После поджога злоумышленник уехал с места происшествия.