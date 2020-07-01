На Новорижском шоссе возник крупный пожар

Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК/vk.com

В Москве задержан водитель, который устроил ДТП на угнанном грузовике. Более того, в момент происшествия мужчина был нетрезв.

Инцидент произошёл в Новофёдовском поселении Троицкого округа столицы. Съехавшую с проезжей части в кювет машину заметили сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии, которые в тот момент находились на патрулировании. Силовики...