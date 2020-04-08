Дом престарелых загорелся в Москве

https://static.news.ru/photo/79273a7c-79ca-11ea-8806-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошёл на западе столицы. Огонь возник в доме престарелых.

Инцидент произошёл на 3-й Мякининской улице, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пожарные в настоящий момент направляются к месту ЧП.

Ранее NEWS.ru писал, что фасад здания табачной фабрики XIX века обрушился в Санкт-Петербурге. В этот время рабочие разбирали постройку в рамках реконструкции. Работы были согласованы, однако в проекте не было прописано обязательство по сохранению исторической части, которая является наиболее ценной. При этом предполагалось, что обрушившуюся стену оставят в первоначальном облике.