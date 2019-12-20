https://static.news.ru/photo/d65e85ee-2428-11ea-b506-fa163e074e61_660.jpg Фото: «Не Всё Равно!» Адмиралтейский район/vk.com

Фасад здания табачной фабрики XIX века обрушился в Санкт-Петербурге. В этот момент рабочие разбирали постройку в рамках реконструкции.

Инцидент произошёл в доме 11 по улице Бронницкой, передаёт ТАСС со ссылкой на городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников.

Работы были согласованы, однако в проекте не было прописано обязательство по сохранению исторической части, которая является наиболее ценной. При этом, по данным комитета, предполагалось, что обрушившуюся стену оставят в первоначальном облике.

В настоящими момент собственник получил от местных властей требование остановить работы.

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирный фонд защиты памятников составил список объектов культурного наследия, которые находятся под угрозой исчезновения. Всего перечень содержит 25 достопримечательностей, которые подверглись разрушению в результате стихийных бедствий, военных конфликтов или человеческой халатности.