Аттракцион в московском ТЦ травмировал ребёнка

https://static.news.ru/photo/b448f05e-9a0e-11eb-88ad-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Девочка получила травмы после посещения игровой комнаты в одном из торговых центов на северо-востоке Москвы. По предварительной информации, она ударилась о незащищённую часть аттракциона, сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефёдова.

По предварительной информации, днём 10 апреля в детском центре, расположенном в одном из торговых центров на Дмитровском шоссе, 7-летняя девочка получила травму в результате удара о незащищённый элемент конструкции аттракциона лабиринт, — цитирует её слова сайт ведомства.

После ЧП ребёнку понадобилась помощь врача. В результате прокуратура начала проверку, после которой могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Как ранее передавал NEWS.ru, на ленте сортировочного цеха по переработке отходов в подмосковном Егорьевске был найден младенец. Ребёнок был задушен.

Инцидент произошёл на сортировочной ленте сортировочного цеха АО «Комплекс по переработке отходов Егорьевск». 22 декабря там было обнаружено тело новорождённого мальчика, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.