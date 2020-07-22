Золотодобыча может разрушить экологию Камчатки

https://static.news.ru/photo/34480638-cca5-11ea-89c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Активная золотодобыча в Камчатском крае может уничтожить уникальную природу региона.

Природоохранная прокуратура обнаружила, что компания «Дальстрой» совершила ряд нарушений во время разработки месторождения россыпного золота, которое расположено неподалёку от нерестовой реки Быстрой в Усть-Большерецком районе, сообщает «Российская газета».

Компания выиграла аукцион в 2017 году на право добычи почти тонны золота (940 килограммов).

Как сообщили в Следственном комитете по Камчатскому краю, компания «Дальстрой» незаконно уничтожила лес на площади почти 8 тысяч га, при этом не очистила места рубок и не рекультивировала земли. Отмечается, что возбуждено уголовное дело в отношении начальника Елизовского лесничества, которая не проверила деятельность компании.

Горная промышленность активно развивается не только на Камчатке, но и в России в целом. Два экскаватора сейчас вполне заменяют всех рабов, копавших руду для Древнего Рима на протяжении 2,5 тысячи лет. Казалось бы, законодательству необходимо поспевать за темпами техногенного воздействия и ориентироваться на риски. Однако ряд законов и подзаконных актов отбросил нас в далёкие 60-е годы прошлого века. В документах много чуть ли не арифметических ошибок. Последнее десятилетие было особенно плачевным для Камчатки. Отчёты, выступления на конференциях, публикации специалистов, пытающихся бить тревогу, не брались во внимание, — привели слова камчатского геолога Юрия Василевского в газете.

Он пояснил, что помимо техногенного воздействия природе наносят вред химикаты, которые применяются в отрасли, а также другие факторы.

Не проходят бесследно вскрышные горные работы. Интенсивный кислый сток и выщелачивание тяжёлых металлов ведут к загрязнению водотоков. Ещё опаснее мелкофракционные отходы цианирования руды, которые после извлечения золота складывают в хранилища отходов. Состояние последних оставляет желать лучшего. После ухода предприятия они неизбежно разрушаются: сказываются и влажность, и ветры, — сообщает издание.

Юрий Василевский отметил, что после принятия в 2014 году федерального закона № 458 рекультивация почвы на объекте стала необязательной.

Кроме того, экологи предупредили, что из-за разработки месторождений под угрозой лососевые реки.

Как писал NEWS.ru ранее, эколог Александр Самсонов потребовал ужесточить наказание за разливы нефтепродуктов в водоёмы. Он отметил, что большинство разливов нефтепродуктов происходят в северных районах России, где грунты неустойчивы из-за глобального потепления. Александр Самсонов сообщил, что правительство России должно ужесточить ответственность для виновников экологических ЧП и начать серьёзно относиться к проблеме неустойчивости грунтов.