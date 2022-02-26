Зеленский сообщил о согласовании странами ЕС отключения России от SWIFT

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «все страны Запада» согласовали отключение России от международной системы SWIFT. Об этом украинский лидер рассказал в своём очередном видеообращении.

Наши дипломаты боролись за то, чтобы все страны Европы согласовали решение отключить РФ от международной межбанковской сети. Имеем и эту важную победу. Это миллиарды и миллиарды ущерба России, — заявил глава украинского государства.

Агентство CNN тем временем сообщает, что в США и ЕС рассматривают вариант отключения от SWIFT не всей российской экономики, как отмечалось ранее, а только отдельных банков и компаний, находящихся под санкциями.

Так, агентство Reuters сообщает, что Россию могут отключить от SWIFT в течение нескольких дней. Источник сказал, что отключение — «необходимая мера» в сложившихся обстоятельствах.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что возможной альтернативой санкциям против России может быть начало третьей мировой войны. Байден также подписал меморандум, предусматривающий оказание Украине немедленной военной помощи. Общая сумма выделяемых средств составляет $600 млн.