Запрет на праворульные машины вступил в силу в РФ с 1 июля

Запрет на ввоз праворульных машин вступил с 1 июля в России. Это касается самосвалов, спецтехники, грузовиков с манипуляторами, автобусов категории М2 и М3, микроавтобусов, минивэнов и другого транспорта, в котором более восьми мест.
На рынке автомобилей в целом данный запрет, обусловленный новым ГОСТом техрегламента Таможенного союза, не отразится. Техрегламент касается безопасности транспортных средств и ужесточает требования к ввозу, постановке на учёт и эксплуатацию праворульного транспорта.
Это решение принято Евразийской комиссией и касается не только России, но и всего ЕАЭС из-за сокращающегося рынка,
Дешевизна автомобиля с правым рулём тоже ушла далеко в прошлое: сейчас это машина на далеко не бедного любителя. Что касается России, то ещё до вступления запрета в силу в страну было ввезено такое количество праворульных автомобилей, что их вряд ли удастся распродать за год.
Ранее NEWS.ru сообщал, что владелец такой машины при ввозе её в страну должен будет получить технический сертификат о том, что автомобиль соответствует требованиям безопасности.
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