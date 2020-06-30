Запрет на праворульные машины вступил в силу в РФ с 1 июля

https://static.news.ru/photo/07d35338-bb29-11ea-a1a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

Запрет на ввоз праворульных машин вступил с 1 июля в России. Это касается самосвалов, спецтехники, грузовиков с манипуляторами, автобусов категории М2 и М3, микроавтобусов, минивэнов и другого транспорта, в котором более восьми мест.

На рынке автомобилей в целом данный запрет, обусловленный новым ГОСТом техрегламента Таможенного союза, не отразится. Техрегламент касается безопасности транспортных средств и ужесточает требования к ввозу, постановке на учёт и эксплуатацию праворульного транспорта.

Это решение принято Евразийской комиссией и касается не только России, но и всего ЕАЭС из-за сокращающегося рынка, пишет РИА Новости. Если 15 лет назад в Россию ежегодно ввозились более 400 тыс. праворульных автомобилей, то сейчас их число снизилось до 10-15 тыс. машин в год. Ограничения для праворульного транспорта начали вводиться уже несколько лет назад. И новая мера не будет касаться тех машин, которые уже ездят по дорогам страны.

Дешевизна автомобиля с правым рулём тоже ушла далеко в прошлое: сейчас это машина на далеко не бедного любителя. Что касается России, то ещё до вступления запрета в силу в страну было ввезено такое количество праворульных автомобилей, что их вряд ли удастся распродать за год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что владелец такой машины при ввозе её в страну должен будет получить технический сертификат о том, что автомобиль соответствует требованиям безопасности.