Общество

В России введут новые ограничения на ввоз праворульных машин

19:02, 16 мая 2020 25
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В РФ введут новые правила ввоза праворульных автомобилей. Нововведения начнут действовать с 1 июля.

В частности, будет запрещён ввоз транспортных средств категорий М2 и М3 — пассажирских автобусов, строительной спецтехники и т. д. Кроме того, пошлины на машину будут зависеть от её возраста и экологического класса, передаёт газета «Московский Комсомолец».

Также владелец такой машины при ввозе её в страну должен будет получить технический сертификат о том, что автомобиль соответствует требованиям безопасности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что крупнейший российский автопроизводитель вновь начнёт выпускать машины после длившейся с 29 апреля 2020 года приостановки.

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