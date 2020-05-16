В России введут новые ограничения на ввоз праворульных машин

В РФ введут новые правила ввоза праворульных автомобилей. Нововведения начнут действовать с 1 июля.
В частности, будет запрещён ввоз транспортных средств категорий М2 и М3 — пассажирских автобусов, строительной спецтехники и т. д. Кроме того, пошлины на машину будут зависеть от её возраста и экологического класса,
Также владелец такой машины при ввозе её в страну должен будет получить технический сертификат о том, что автомобиль соответствует требованиям безопасности.
Ранее NEWS.ru писал о том, что крупнейший российский автопроизводитель вновь начнёт выпускать машины после длившейся с 29 апреля 2020 года приостановки.
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