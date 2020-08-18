Запасы свободных денег у россиян в июле рекордно выросли

https://static.news.ru/photo/e1244af0-e164-11ea-8a31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В июле объём свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве составил 28,3 тыс. руб. Это на 13,7% выше по сравнению с июнем. За год индекс прибавил 7,2%.

Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир». Методика подсчёта основывается на данных Romir Scan Panel о первоочередных затратах россиян и при сравнении их со средними доходами.

Россияне в июле стали активнее экономить, что и привело к росту индекса. Более того, значение индекса свободных денег в июле стало максимальным для данного периода за последние годы. Россияне стремятся нарастить свои сбережения, которые резко сократились в предыдущие месяцы, — объясняют авторы исследования.

Согласно его данным, «усредненная» семья после покупки товаров повседневного спроса, включая оплату коммунальных услуг, имела 28 300 рублей. Эти средства могли быть потрачены на выплату кредитов, покупку товаров длительного пользования, крупные покупки, образование, медицину, развлечения, отдых или отложены в виде сбережений.

Ранее «Ромир» обнародовал данные исследования, согласно которым личная инфляция жителей России оказалась в четыре раза выше, чем указано в официальных данных Росстата. Как указывают аналитики, «показатель официальной инфляции в июле продолжил положительную тенденцию девяти прошлых месяцев и, по расчётам Росстата, получил значение в 0,35%». При этом, «по данным методических скан-панелей домохозяйств Romir Scan Panel, дефлятор (среднестатистическая личная инфляция каждого потребителя) в июле снова повёл себя идентично вектору инфляции и увеличился на 1,66% по сравнению с июнем», подчёркивается в обзоре.

Это рекордное расхождение за всю историю изучения. Как сказано в отчёте, в этот же период наблюдалось падение рубля, что не могло не привести к росту цен на товары, которые ещё находятся под давлением апрельского скачка инфляции, писал NEWS.ru.