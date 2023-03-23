Запад в поисках русского алмазного следа

Фото: alrosa.ru

Огранщик изучает будущий бриллиант

Думаю, нашим интеллигентным читателям памятно, чем закончилась гонка консорциума Кисы Воробьянинова и Остапа Бендера за бриллиантами, зашитыми в стульях. Трагедией. А вот охота за российскими алмазами, которую начинают солидные многонациональные организации вроде Евросоюза и «Большой семерки», грозит обернуться очередным трагифарсом.

А все дело в том, что наши бывшие уважаемые партнеры долго ломали головы над тем, чем бы еще ущемить непокорную Россию, ломающую установленные ими правила. А то ведь, казалось бы, десять санкционных пакетов и так все что можно отменили и запретили. Но выяснилось, что есть еще один неиспользованный резерв — российские алмазы.

Нет, собственно, и прежде ретивые русофобы предлагали запретить их покупку, но неожиданно резко такому шагу воспротивилась Бельгия, страна, на территории которой и расположены основные западные коллективные штабы. Ее огорчения были понятны: в бельгийском Антверпене, родине Ван Дейка, расположено огромное количество гранильных мастерских, стараниями мастеров которых неказистые алмазы начинают светиться бриллиантами. Бельгийские власти прикинули возможные убытки на фоне и так нарастающей экономической депрессии и наложили на очередной запрет свое решительное вето.

Но, видимо, старшие товарищи провели с бельгийцами воспитательную работу, внушив, что ради западных ценностей надо чем-то и пожертвовать. И предполагается, что уже в мае и российские алмазы окажутся под санкциями.

В этой связи, правда, возникает сразу несколько проблем. Прежде всего, Россия обладает более чем 40% мировых подтвержденных алмазных месторождений, трубок. И в мировой алмазной торговле на российские камни приходится почти треть — 28%. Естественно, что любой студент экономического факультета понимает, что отказ от поставок такого объема неминуемо приведет к росту стоимости алмазов как технических, так и идущих на цели чисто ювелирные.

Фото: alrosa.ru Добыча и изготовление алмазов и бриллиантов на Мирнинском горно-обогатительном комбинате ОАО «АЛРОСА»

Ну хорошо, Антверпен принесут в жертву высоким западным идеалам, а что будет с их заклятыми израильскими конкурентами. Вряд ли они рискнут примкнуть к таким самоубийственным санкциям. Значит, уже израильские гранильщики получат серьезный гандикап. Прежде всего в ценовом плане.

Но есть и еще одна, пожалуй, самая серьезная проблема, заранее портящая настроение нашим «доброжелателям». Как вообще определять происхождение камней. Нет, после их огранки все компрометирующие следы вообще будут окончательно потеряны. Все алмазы, превратившиеся в сияющие бриллианты, это близнецы-братья. История куколки и бабочки. Но с алмазным сырьем далеко не все так просто.

Некоторое время назад представители АЛРОСА рассказывали, что разработали технологию установки на российских камнях особой метки, свидетельствующей об их происхождении. Естественно, теперь внедрение такой технологии отложат. Как говорится, не время светиться.

Наконец, никто не отменял разного рода серые схемы поставок. Та же Индия не просто перепродает нашу сырую нефть, но и поставляет западным покупателям больше дизельного топлива, чем могут произвести все индийские НПЗ. На днях китайская таможня констатировала, что страна получила из России в сотни раз больше платины, чем до введения санкций. Весь ли металл потребляется в самом Китае — вопрос риторический.

А для транспортировки алмазов, как известно, не нужно ни цистерн, ни танкеров. Товар очень компактный. Вот и окажется, что бриллиантовая пыль сведет с ума не только наших литературных героев.