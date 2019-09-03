https://static.news.ru/photo/1c50b264-ceea-11e9-9abd-fa163e074e61_660.jpg Илья Торосов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель министра экономического развития Илья Торосов на полях ВЭФ-2019 рассказал News.ru о развитии концепции благотворительности в России.

Когда готовили концепцию по благотворительности, мы общались с представителями рынка, и здесь коллеги нас тоже поддержали, что нужна и прозрачность и открытость, — ответил Торосов порталу на вопрос о том, удалось ли избежать излишнего внимания со стороны государства к данной сфере.

По его словам, прозрачность необходима для того, чтобы пожертвовавший понимал и видел, на какие цели пошли его деньги.

Кроме того, в концепции отражены такие возможности, как внесение благотворительных организаций в список, позволяющий предоставлять гранты и не уплачивать с них налог на доходы физических для получателей этих грантов.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью замминистра News.ru.