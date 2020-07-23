Загородные дома подешевели в Москве и Подмосковье

https://static.news.ru/photo/c919b97e-cce5-11ea-a152-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Загородные дома за первое полугодие подешевели в 51 регионе России, включая и столичный. Падение средней цены на коттедж составило 5,5 % в Москве и 2 % в Подмосковье.

Такие данные содержатся в исследовании федерального портала «Мир квартир». Больше всего цены упали в Кировской области — на 17,5 %, Мордовии — 16,9 % и Ульяновской области — 14,8 %. На 6 % снизилась цена такой недвижимости в Петербурге и на 7,4 % в Ленинградской области, отмечают «Невские новости».

В 33 регионах цены выросли. Больше всего они поднялись в Сибири и на Дальнем Востоке. Лидером стала Республика Тыва с ростом в 16 %, Сахалинская область — 15,7 % и Магаданская область — 15,3 %. Повысились цены и в курортных регионах из-за летнего повышения спроса.

Средняя цена коттеджа выше всех по стране в Москве — 16,5 млн рублей, следом идут Подмосковье — 14,8 млн и Петербург — 13,9 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне стали чаще интересоваться земельными участками в Арктике и на Крайнем Севере. Во втором квартале 2020 года заметно вырос спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в северных субъектах.