За синяк ответишь: Трудовой кодекс будет учитывать любую царапину

С марта следующего года в России будет действовать обновлённая редакция Трудового кодекса. Изменения коснутся охраны труда. Новые нормы должны защитить каждого работника. В частности, работодателей обяжут приостановливать работу, если условия труда на рабочем месте признаны опасными и даже вести учёт микротравм сотрудников. Теперь любой синяк и ссадину придётся фиксировать, если о ней сообщит сам работник. Подробнее о том, как теперь будут «охранять» труд, в том числе на «удалёнке» — в материале NEWS.ru.

Учёт царапин и синяков

Государство пытается внедрить риск-ориентированный подход в охране труда и обновлённый X раздел ТК РФ направлен на профилактику несчастных случаев. Именно поэтому в обновленной редакции Трудового кодекса появилось такое понятие как микротравма.

Как может появится микротравма? Предположим, человек работает у станка и ему попадает в глаз металлическая стружка, рассказывает NEWS.ru омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, гендиректор Центра охраны труда «НСС Консалт» Дмитрий Порочкин. Если он самостоятельно вынул инородный предмет из глаза и продолжил работать — это микротравма. Все микроповреждения теперь должны регистрироваться, но, что важно, исключительно по заявлению самого работника.

Человек может и бумагой порезаться и это тоже будет считаться микротравмой. Если работник сообщит об этом работодателю, последнему придётся это учитывать и принять меры для устранения причин, которые могли повлечь подобные повреждения, — рассказывает Порочкин.

Это несколько усложняет работу бизнеса, однако без учёта микротравм профилактика несчастных случаев невозможна, отмечает эксперт. К примеру, в результате несчастного случая на производстве работник лишился глаза, но этому могла предшествовать целая цепочка событий. Один или два раза ему попала в глаз стружка, а в следующий раз — крупный осколок, что привело к уже непоправимым последствиям.

Мы расследовали случай, который произошёл в одном из кузнечных цехов в Воронеже. Сотрудник неправильно установил заготовку и осколок от неё — кусок раскалённого металла — попал ему точно в сонную артерию. В итоге мужчина 37 лет, отец троих детей, скончался. Очевидно, этому случаю предшествовала цепочка событий, на которые просто никто не обращал внимание, — говорит Порочкин.

А ведь можно было установить какое-то заграждение, выдать работнику дополнительные средства индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы защитить шею, лицо и другие части тела, которые могли быть повреждены. Но закон не требовал от работодателя учёта микротравм, а работник не знал, что о таких, казалось бы, незначительных моментах можно и нужно сообщать.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление рисками

С 1 марта 2022 года учёт микротравм станет обязательным для работодателя, так же как и оценка профессиональных рисков. Если спецоценка выявляет вредные и опасные факторы, которые могут навредить здоровью работника в данный конкретный момент (например, вредные вещества в воздухе, которым он дышит на рабочем месте), то оценка профессиональных рисков — это то, что может повлиять на здоровье в перспективе, объясняет Порочкин.

Понятно, она необходима прежде всего для разного рода производственных процессов, не для офисов. Эксперт приводит конкретный пример. Человек работает на высоте, при этом высота как фактор, который может навредить здоровью (в случае падения с высоты) учитывается, а, например, низкие температуры — нет. В данном случае работнику помимо уже известных СИЗ требуется выдавать средства, которые бы защитили его от переохлаждения.

Кроме того, с 1 марта работодателей обяжут приостановить работу, если условия на рабочем месте признаны опасными (в случае, если они отнесены к 4 классу опасности). При этом на время такой приостановки за работниками будет сохранён как минимум средний заработок.

Ещё одно немаловажно нововведение — использование систем дистанционного контроля. Работодатель может использовать разного рода программные комплексы, собирать информацию с помощью средств аудио- и видеофиксации, а также датчиков (например, тех, которые фиксируют жизненные показатели водителя в режиме реального времени), продолжает Порочкин.

Работодатель имеет право такую информацию собирать, а Роструд — имеет право её принимать, что в дальнейшем может повлиять на оценку опасности того или иного производства и с точки зрения рисков либо снизит, либо увеличит периодичность проверок надзорным ведомством. Трагедия в Кемеровской области — наглядный пример того, насколько важен такой контроль, — указывает эксперт.

Что касается видео- и аудио-фиксации, то эта норма является лишь законодательным закреплением уже существующего порядка организации рабочего процесса, объясняет NEWS.ru юрист компании «Дигмар Групп» Дарья Богданова.

Раньше достаточно было уведомить работника о действии системы мониторинга или внести соответствующие пункты в трудовой договор. Это мотивировало работника добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, отмечает эксперт.

Предоставление же дистанционного доступа к наблюдению и базам электронных документов работодателя органам власти направлено на охрану прав работников, — говорит эксперт.

Здесь есть два абсолютно логичных подхода к оценке вопроса, добавляет ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. С точки зрения безопасности и контроля работодателем и с точки зрения работника, который наверняка будет не в восторге от того, что все его перемещения и переговоры будут записываться, отмечает эксперт.

Де-факто камеры и так стоят в подавляющем большинстве офисов и бизнес-центров, поэтому принципиально для работников ничего не изменится. Но этот кейс может серьёзно повлиять на рабочий процесс на производствах и определение травм, получаемых работниками во время исполнения своих рабочих обязанностей, — рассуждает Уткин.

По мнению эксперта, этот вопрос будет на особом контроле у Минтруда, особенно в свете недавних событий на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Впрочем, для рядовых офисных сотрудников это изменение не несёт какого-либо существенного изменения в рабочем процессе.

Охрана труда на расстоянии

Во время пандемии многие компании перешли на дистанционную работу. Защищать права работников нужно и на «удалёнке», но обязан ли работодатель заботится об их безопасности? Всё зависит о того, что определено трудовым договором, либо допсоглашением в случае, если сотрудник был переведён на дистанционный режим работы из-за коронавирусных ограничений, объясняет Порочкин.

Когда перевод сотрудника на удалённую работу был осуществлён в соответствии с допсоглашением, работодатель обязан проводить инструктаж по работе с выданным им же оборудованием.

В марте 2020 года мы проводили инструктаж по охране труда для компаний и рассказывали о том, почему нельзя работать с ноутбуком, лёжа в ванне. Казалось бы, смешно. Но здесь нужно понимать, что ответственность за жизнь и здоровье лежит не только на работодателе, но в том числе и на самом работнике, — говорит эксперт.

Именно поэтому в ТК содержатся статьи, согласно которым работник должен в обязательном порядке сообщать работодателю об ухудшении условий труда, либо о появлении рисков нанесения вреда своему здоровью. В данном случае работник и работодатель находятся в равных условиях, соответственно, они должны работать в паре, уверен Порочкин.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Борьба с формализмом

Не все предложения экспертов, участвовавших в подготовке поправок в ТК, были учтены. Например, в новую редакцию закона не вошла инициатива по формированию службы охраны труда на предприятии исходя из оценки рисков в организации, а не численности персонала, а также возможность проведения дистанционных медосмотров.

Согласно текущей 217 ст. ТК РФ в случае, если в компании работает более 50 человек, работодатель обязан ввести в штатное расписание должность специалиста по охране труда или создать целую службу. Однако эта статья как раз не отражает риск-ориентированный подход, считает Порочкин.

Если в компании числится 51 программист, которые трудятся удалённо, по закону ей просто необходим специалист по охране труда, а если на предприятии работают 30 промышленных альпинистов, то такой специалист не нужен. Вопрос в том, где он важнее?

Мы предложили дать право работодателю самому принимать решение: брать специалиста по охране труда, либо передать данные функции на аутсорсинг, — рассказывает Порочкин.

В качестве примера он приводит компанию, где работают 43 человека, занимающихся сваркой цистерн, в которых перевозят ГСМ. Речь идёт о пожароопасных работах: одна искра — и может произойти взрыв метана, способный разнести половину перрона. Но по закону в специалисте по охране труда компания не нуждается. И в данном случае подход к охране труда оказывается формальным.

От подобного формализма сейчас как раз и пытаются уйти. С одной стороны, это увеличит нагрузку на работодателя, с другой — позволит защитить жизнь и здоровье каждого работника. Впрочем, не все изменения в ТК обязательно должны усложнить жизнь предпринимателям.

Так, согласно новым правилам, вести документооборот в области охраны труда теперь возможно в электронном виде. Это заметно упростит работу специалиста по охране труда, но ещё больше его труд облегчат Единые типовые нормы выдачи СИЗ, которые, по словам Порочкина, могут быть разработаны уже в ближайшее время.