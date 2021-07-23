За ночь биткоин резко подорожал

Стоимость основной криптовалюты за ночь возросла на $6 тысяч и приблизилась к отметке $40 тысяч. Об этом сообщает портал CoinMarketCap.
Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин назвал идеальное время для вложений в биткоин. Россиянам не стоит опасаться вкладывать денежные средства в покупку этой криптовалюты, за два-три года инвестиция полностью окупит себя, отметил он.
Ранее стало известно, что в ЮАР пропали два брата, которые основали криптовалютную инвестиционную компанию Africrypt. Также вместе с ними исчезли 69 тысяч биткоинов на $3,6 млрд, принадлежавшие клиентам.