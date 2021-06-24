В ЮАР пропали владельцы криптовалютной компании с биткоинами на $3,6 млрд

В ЮАР пропали два брата, которые основали криптовалютную инвестиционную компанию Africrypt. Также с ними исчезли 69 тысяч биткоинов на $3,6 млрд, принадлежавшие клиентам. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Исчезновению бизнесменов предшествовала история, вызывающая подозрение. Амир Каджи — старший брат и руководитель компании — заявил инвесторам о взломе. Однако он попросил не обращаться к правоохранителям, аргументировав это тем, что вмешательство силовиков вызовет дополнительные сложности с возвратом средств.

Амир и Раис Каджи instagram.com

Несмотря на просьбу, многие инвесторы всё же обратились к юристам. Они установили, что сотрудники Africrypt потеряли доступ к программному обеспечению за неделю до объявления о взломе. В настоящее время местонахождение братьев неизвестно. Также не получается проследить транзакции с выведенными со счетов Africrypt биткоинами. Расследованием занимается элитное подразделение местной полиции.

Ранее стало известно. что хакеры Anonymous объявили войну американскому предпринимателю и главе Tesla Илону Маску из-за влияния на биткоин с помощью заявлений в Twitter. Об этом пишет Daily Mail.

По их словам, Маск относится с пренебрежением к инвестициям простых граждан. В своём заявлении «Анонимусы» отметили, что глава Tesla «своими истериками» издевается над инвесторами.