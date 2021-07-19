Эксперт назвал идеальное время для вложений в биткоин

Россиянам не стоит опасаться вкладывать денежные средства в покупку биткоина, за два-три года инвестиция полностью окупит себя. Такое мнение высказал NEWS.ru президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.

По его словам, риск потерять вложенные средства возникнет только в том случае, если потенциальный инвестор захочет окупить свои затраты от вложений в течение ближайших месяцев, то есть в краткосрочной перспективе.

Если вложить активы в покупку биткоина прямо сейчас, то уже через несколько лет вы почувствуете положительную отдачу от криптовалюты. В настоящее время биткоин — самодостаточная единица, в ближайшее время ему ничто не угрожает, — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что cтоимость биткоина стабильно растёт на протяжении последних пяти лет, средняя цена актива возросла в несколько раз. В ближайшее же время рынок криптовалюты ($2 млрд) сможет обогнать по объёмам своего «золотого» конкурента (объёмы золота в мире на данный момент составляют порядка $8 трлн).

Также он призвал россиян не паниковать из-за недавнего падения курса биткоина ниже $30 тысяч. По его мнению, уже до конца текущего года эта криптовалюта не только восстановит прежние ценовые показатели, но и сможет превысить трёхзначную отметку (более $100 тысяч).

Не стоит недооценивать устойчивость биткоина. В ближайший месяц его средняя цена упадёт максимум до $25 тысяч за одну единицу. Однако затем криптовалюта ощутимо поднимется вверх, — спрогнозировал аналитик.

Он также отметил, что сейчас наступает самое подходящее время для вложений в криптовалюту. Причиной этому Припачкин назвал отскок (спад) цены на биткоин.

В дальнейшем разница обязательно окупится, — заверил эксперт.

Ранее стало известно, что курс биткоина на крупнейшей по объёмам торгов криптовалютами бирже Binance опустился впервые почти за месяц до отметки в $30 тысяч. По состоянию на 07:27 мск стоимость биткоина снизилась на 6,7% — до $29,56 тысячи. По данным портала CoinMarketCap, криптовалюта подешевела на 6,71% — до $29,58 тысячи.