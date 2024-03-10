Японскую компанию заподозрили в желании вернуться в Россию «Коммерсант»: Mitsubishi запатентовала наименования своих автомобилей в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Японский автоконцерн Mitsubishi неожиданно защитил в Роспатенте несколько наименований своих моделей, сообщает «Коммерсант». По мнению экспертов, это может означать, что компания планирует вернуться в Россию.

Если действительно Mitsubishi защитила права на свои торговые марки в России, то тут может быть целый ряд причин. Например, то, что компания хочет оставить для себя определенный план Б для того, чтобы вернуться на этот рынок через некоторое время и не иметь потенциально проблем с тем, что кто-то уже эти наименования может использовать, — заявил генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков.

Ранее японская компания Isuzu Motors решила полностью уйти с российского рынка. Она была крупным производителем грузовиков и автобусов. Решение было принято в связи с ситуацией вокруг Украины, а также из-за прекращения поставок деталей и узлов на фоне логистических проблем. Компания передаст акции филиала и сборочный завод российскому автопроизводителю «Соллерс».

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал NEWS.ru, что планы Японии запретить экспортировать в Россию машины с объемом двигателя свыше 1,9 литра могут лишить граждан РФ полноразмерных праворульных внедорожников. По его словам, в РФ могут перестать поставлять новые джипы и кроссоверы — Nissan X-Trail, Patrol, а также Toyota Land Cruiser.