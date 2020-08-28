Япония и Россия обсудили совместную деятельность на Курилах

https://static.news.ru/photo/47b73faa-e94b-11ea-bb94-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Россия и Япония провели консультации, на которых обсудили содержание совместных проектов для возможной реализации на южной части Курильских островов.

Как сообщило японское министерство иностранных дел, заседание рабочей группы по совместной хозяйственной деятельности прошло в формате видеоконференции. Помимо юридических аспектов этой деятельности, стороны также затронули проблемы пандемии коронавируса.

В настоящее время страны ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов, передаёт ТАСС.

По итогам визита президента России Владимира Путина в декабре 2016 года в Японию и его встреч с японским премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что основой для подписания мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о том, что он собирается добровольно сложить с себя полномочия. Причиной его решения стало обострение хронической болезни. Для России это плохие новости: Синдзо Абэ стал, пожалуй, самым дружелюбно настроенным к стране японским премьером послевоенных лет. Кто бы ни пришёл ему на смену, неудачи политики Абэ на российском направлении вынудят нового главу правительства пересмотреть подход к Москве.

По мнению экспертов, с случае ухода в отставку Синдзо Абэ переговоры по Курильским островам могут зайти в тупик и будут приостановлены, писал NEWS.ru.