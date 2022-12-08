WSJ: Apple создаст новую систему шифрования данных

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Американская компания Apple приступила к разработке новой системы шифрования данных. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal. По ее сведениям, новая система получила название Advanced Data Protection.

Как сообщает издание, система будет касаться облачного сервиса iCloud и позволит хранить там информацию даже в случае взлома серверов компании. При этом непосредственно в Apple не будут иметь доступа к системе, в связи с чем не смогут представлять личные данные пользователей никому, в том числе правоохранительным органам.

Предполагается, что новая система станет доступна для пользователей Apple в США уже в конце текущего года, а в следующем году ее распространят по всему миру. Шифрование не будет действовать только в трех случаях: для электронной почты, списка контактов и календаря.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что производство смартфонов iPhone 14 в 2022 году упадет на 20%. Вместо запланированных 92 млн единиц Apple выпустит 76 млн. Падение связано с проблемами на производстве подрядчика Apple Foxconn в Чжэнчжоу. Во время пандемии местные власти закрыли фабрику на карантин, что привело к волнениям среди рабочих. Это нарушило цепочки поставок iPhone 14 по всему миру. В США при заказе через официальный сайт Apple доставить новый смартфон обещают не раньше января 2023 года. Аналогичные проблемы наблюдаются и в большинстве других стран.